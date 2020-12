Sjachtar Donetsk krijgt Real Madrid wéér op de knieën

Video F1-collega's Grosjean beleven bange minuten na crash: ‘Zeg me dat hij oké is, alsje­blieft’

8:58 De afgrijselijke crash van Romain Grosjean greep ook de andere Formule 1-rijders naar de keel. Toen zij meteen na het incident naar de pit reden, doorstonden ze in hun wagen angstige en vooral lange minuten. ,,Oh my god! Dit was een enorme crash... F*ck, f*ck, f*ck. Om wie gaat het?”