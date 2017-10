Sjaak Swart waagt zich aan 'oh oh Den Haag'

Gloort voor Sjaak Swart een nieuwe carrière als zanger van clubliedjes? Het lijkt er wel op. Nadat hij eerder dit jaar al met de Feyenoord-selectie ‘Hand in hand’ uit volle borst meezong, bracht de 79-jarige Mister Ajax vandaag tijdens het Old Stars Toernooi in het Cars Jeans Stadion een ode aan ADO Den Haag. Het verzoek van Alberto van der Spiegel van het ADO Journaal om ‘Oh oh, Den Haag mee te zingen, kon de Amsterdammer onmogelijk weigeren.