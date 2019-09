Sissoko langer bij Tottenham Hotspur

De 30-jarige Sissoko degradeerde drie jaar geleden met Newcastle United uit de Premier League. Hij besloot over te stappen naar de Spurs, waarmee hij afgelopen seizoen de finale van de Champions League haalde.



Tottenham Hotspur betaalde zo'n 35 miljoen euro voor Sissoko, die tijdens zijn eerste seizoen vooral op de bank zat. "Het begin was lastig", zo keek de middenvelder terug. "Maar gelukkig is mijn situatie veranderd. Ik ben erg trots op mijn nieuwe contract."