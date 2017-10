Sion-voorzitter ontslaat 39ste coach in 19 jaar

Steuntje in de rug van Verstappen van wereldkampioen Rosberg

13:56 Nico Rosberg, regerend wereldkampioen in de Formule 1, is van mening dat de inhaalactie van Max Verstappen op Kimi Räikkönen geoorloofd was. De Duitser die vorig jaar in de bolide van Mercedes de wereldtitel veroverde, noemt de passeeractie van de Limburger awesome.