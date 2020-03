Sinkgraven en co bekeren door ten koste van Union Berlin

Voetbalt­wit­te­raar Hoekie B: onafhanke­lijk, scherp en humoris­tisch

21:14 HOEVEN - In de verder lege kantine van V.V. Hoeven drinkt voetbaltrainer Aad de Mos zijn koffie en praat wat over voetbal met de vader van Ferry de Bont. ,,Ik ben altijd op tijd, ik heb net al even naar de training gekeken. Dat kon heel wat beter”, grijnst hij. De Mos is hier om Hoekie_B, de twitteralias van De Bont, de award uit te reiken van Voetbaltwitteraar van het Jaar van magazine Staantribune.