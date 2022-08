Simona Halep wint voor derde keer in Toronto, Pablo Carreño Busta de sterkste in Montreal

Met videoDe Spaanse tennisser Pablo Carreño Busta heeft voor het eerst een masterstoernooi gewonnen. De 31-jarige nummer 23 van de wereld deed dat zondag in Montreal, waar hij in de finale afrekende met de Pool Hubert Hurkacz: 3-6, 6-3, 6-3. Hurkacz is de mondiale nummer tien.

Carreño Busta speelde in Montreal een sterk toernooi. Pas in de halve finale, tegen de Brit Dan Evans, verspeelde hij voor het eerst een set. In de finale gebeurde dat opnieuw en Hurkacz leek op weg naar een eenvoudige overwinning.



Carreño Busta richtte zich in de tweede set echter op en trok de partij op overtuigende wijze naar zich toe. Voor Carreño Busta is het zijn zevende toernooizege op de ATP Tour.

Simona Halep wint in Toronto

Simona Halep heeft het hoog aangeschreven tennistoernooi van Toronto op haar naam geschreven. De als vijftiende geplaatste Roemeense was in de eindstrijd te sterk voor de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Het werd 6-3, 2-6, 6-3.

Halep won het toernooi twee keer eerder, in 2016 en 2018. Toen vond het evenement nog plaats in Montreal plaats. Halep begon het toernooi in Toronto als nummer 15 van de wereld.

Voor de 26-jarige Haddad Maia kwam er met de nederlaag een einde aan een mooie reeks. De Zuid-Amerikaanse begon het jaar als nummer 82 van de wereld. Na zeges in juni op de grastoernooien van Nottingham en Birmingham komt ze door haar optreden in Toronto de top 20 binnen. Ze is nu nog de mondiale nummer 24. Haddad Maia won in Toronto onder anderen van Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, en olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland.

Volledig scherm Simona Halep. © USA TODAY Sports

Volledig scherm Beatriz Haddad Maia. © AP

