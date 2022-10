Simona Halep voorlopig geschorst vanwege dopinggebruik: ‘Nu begint mijn zwaarste wedstrijd’

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor samen naar halve finale Antwerpen

In het enkelspel werden Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor deze week in Antwerpen al in de eerste ronde uitgeschakeld, maar in het dubbelspel zijn de Nederlandse tennissers wel succesvol. Van de Zandschulp en Griekspoor bereikten de halve finales van het ATP-toernooi door de Belg Xavier Malisse en Diego Schwartzman uit Argentinië via twee tiebreaks te verslaan: 7-6 (1) 7-6 (7).

20 oktober