Simona Halep rockt erop los, TJ Flowers zwemt tegen de stroom in

Ospina en Mkhitaryan onzeker bij Arsenal

9:02 Het is nog onduidelijk of David Ospina en Henrikh Mkhitaryan donderdag met Arsenal mee kunnen spelen in de return van de halve finale van de Europa League tegen Atlético Madrid. De doelman en middenvelder van Arsenal hebben lichte blessures overgehouden aan de competitiewedstrijd tegen Manchester United van zondag.