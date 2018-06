Simona Halep kinderlijk eenvoudig naar kwartfinale

nacompetitie Leger Rood-Wit nog twee veldslagen verwijderd van Rome: 'We gaan tot het gaatje'

12:30 Als Sint Willebrord het eigenzinnige, maar onneembare Gallië is in het verhaal van Asterix en Obelix, dan is Reinald Boeren de tovenaar van de Gagelrijzen. Wat er in zijn toverdrank zit, is het grote mysterie. Maar de weg naar Rome is niet lang meer. Twee veldslagen werden al gewonnen, maar de oorlog is nog niet voorbij. Nog twee veldslagen is Rood-Wit verwijderd van de hoofdklasse.