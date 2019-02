Simona Halep in zee met Belgische trainer

Onder leiding van Cahill veroverde de Roemeense vorig jaar op Roland Garros dan eindelijk haar eerste grandslamtitel. Halep stond ook geruime tijd aan kop van de wereldranglijst. Na haar uitschakeling in de vierde ronde van de Australian Open, door Serena Williams, moest ze de eerste plaats afstaan aan Naomi Osaka uit Japan. Halep (27) is nu de nummer drie van de wereld.



De Roemeense komt deze week voor haar land in actie tegen Tsjechië om de Fed Cup. Haar samenwerking met Van Cleemput start daarna in Azië, waar Halep de toernooien van Doha en Dubai speelt. De Belgische trainer werkte eerder met zijn landgenoten David Goffin, Olivier Rochus en Steve Darcis.