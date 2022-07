Simona Halep dendert door op Wimbledon

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik ben erg emotioneel nu, want het betekent een hoop voor me om terug te zijn in de halve finales. Gelukkig wist ik in de laatste game nog terug te komen”, zei Halep, die het toernooi drie jaar geleden wist te winnen. ,,Ik heb een moeilijk jaar gehad, maar ik ben terug en probeer mijn vertrouwen weer terug te krijgen.”

Voor Halep is het de eerste keer sinds de Australian Open van 2020 dat ze weet door te dringen tot de laatste vier op een grandslamtoernooi. In de halve finale treft Halep de nummer 23 van de wereld Elena Rybakina. De tennisster uit Kazachstan klopte vanmiddag de Australische Ajla Tomljanovic in drie sets: 4-6, 6-2, 6-3. Voor de 23-jarige Rybakina, de mondiale nummer 23, is het de eerste keer dat ze één zege verwijderd is van de finale op een grand slam.



De andere halve eindstrijd gaat morgen tussen de Duitse Tatjana Maria en de Tunesische Ons Jabeur.