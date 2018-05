Simeone trots vanuit skybox: 'Op grote avonden staan mijn spelers op'

Simeone zat voor straf op de tribune, omdat hij zich vorige week in Londen langs de lijn had misdragen tijdens het eerste duel met Arsenal (1-1). Hij ijsbeerde negentig minuten lang zenuwachtig en intens meelevend langs de lege stoeltjes van de vrijwel verlaten skybox, maar kon daarna samen met zijn vriendin en dochtertje uitbundig juichen, wapperend met een sjaal van Atlético. ,,Ik ben het gezicht van een groep hardwerkende mensen. Niemand ziet wat die iedere dag allemaal doen. Op grote avonden als deze staan grote spelers op. Mijn team stond er vanavond weer'', zei Simeone. Na afloop schoof Simeone nog aan bij de persconferentie van zijn assistent Germán 'Mono' Burgos.



Simeone krijgt vandaag van de UEFA te horen of hij tijdens de Europa League-finale tegen Olympique Marseille op woensdag 16 mei wel gewoon voor zijn dug-out mag coachen of dat hij geschorst blijft. In 2014 en 2016 stond zijn ploeg in de finale van de Champions League, maar daarin was stadgenoot Real Madrid tot twee keer toe te sterk. In 2012 won hij in zijn eerste seizoen als trainer van Atlético Madrid al wel de Europa League. Toen won zijn ploeg door doelpunten van de Colombiaanse spits Radamel Falcao (2x) en de Braziliaanse spelmaker Diego in Boekarest met 3-0 van Athletic Bilbao.