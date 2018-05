Simeone mist EL-finale door schorsing

Mertens opnieuw in finale

19:02 De Belgische tennisster Elise Mertens heeft voor de derde keer dit jaar de finale bereikt van een WTA-toernooi. De nummer negentien van de wereld deed dat dit keer op het gravel in de Marokkaanse stad Rabat. Mertens was in de halve finale binnen een uur klaar met Hsieh Su-wei uit Taiwan: 6-0 6-2.