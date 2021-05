Simeone jubelt na derde landstitel met Atlético: ‘Suárez wilde bewijzen dat hij nog mee kan’

Fanatieke supporters eensgezind: ‘Ik voel het tot in de tenen, NAC gaat dit niet meer laten lopen’

13:00 In een ware thriller versloeg NAC afgelopen donderdag FC Emmen. De Parel van het Zuiden veroverde na strafschoppen een plaats in de finale van de play-offs. In de strijd om een ticket voor de eredivisie raakte Breda in extase. Supporters Maarten Akkermans, Ferry de Bont, Bram van Doorn en oud-speler Jan Paul van Hecke over de intense spanning en de naderende apotheose tegen NEC.