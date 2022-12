Silvio Berlusconi onder vuur: oud-premier belooft spelers AC Monza ‘bus vol sletten’

Ook sponsoren applaudisseerden geamuseerd na de woorden van Berlusconi, die Monza sinds dit jaar in zijn bezit heeft. De steenrijke oud-politicus was tussen 1986 en 2017 eigenaar van AC Milan, waar hij talloze successen vierde. Na zijn grap ligt Berlusconi echter zwaar onder vuur. ‘Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat zo'n kleedkamergrap voor zoveel ophef en kwaadaardige reacties zou zorgen’, reageerde hij op Twitter. ‘Ik heb medelijden met deze critici.’

Het is niet de eerste keer dat Berlusconi negatief in het nieuws komt. De Italiaan werd jaren geleden al in verband gebracht met corruptie en banden met de Italiaanse maffia. Bovendien kwam zijn naam voor in onderzoeken naar seksschandalen. Tijdens zijn beruchte bunga-bungafeestjes zou hij seks hebben gehad met een minderjarige prosituee. In 2011 werd hij daarvan verdacht, maar in 2015 werd Berlusconi in hoger beroep vrijgesproken.