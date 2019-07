Silverstone komende vijf jaar nog op F1-kalender

Seizoen Dumoulin in gevaar door knieblessu­re

14:33 Tom Dumoulin blijft last houden van de knieblessure die hij opliep na een val in de Giro d’Italia. Uit een mri-scan bleek dat vooral zijn kniepees de kopman van Team Sunweb parten blijft spelen, liet de ploeg weten. Het is onduidelijk hoe lang het herstel nog gaat duren en hoe lang hij niet in actie kan komen.