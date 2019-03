Sigthórsson clubloos na ontbinding contract

UEFA verdedigt omstreden VAR-momenten Ajax en Manchester United

11:56 De UEFA heeft uitleg gegeven over de omstreden VAR-beslissingen van deze week in de Champions League. Zo geeft de Europese voetbalbond aan dat er in het ‘geval-Noussair Mazraoui’ goed is gehandeld door alle arbiters. Ajax werd tegen Real Madrid (1-4 winst) niet tegengewerkt door de videoscheidsrechter.