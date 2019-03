Siem de Jong viert rentree bij Sydney FC met goal

Verstappen over kritiek Rosberg: Mijn zelfver­trou­wen is mijn kracht

12:21 Oud-wereldkampioen Nico Rosberg noemde Max Verstappen eerder deze week in zijn podcast een ‘narcist’. Verstappen reageerde tegenover deze krant in Bahrein. ,,Ik geloof gewoon in mezelf. Doe je dat niet dan kun je beter thuisblijven.‘’