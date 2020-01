Show PSG in Coupe de la Ligue: hattrick Icardi, wereldactie Mbappé

De Argentijn Mauro Icardi viel met drie doelpunten het meest op als topscorer, maar de mooisrte actie van de avond was van Kylian Mbappé, die net als Neymar ook één keer zou scoren. De Franse international waagde in de 77ste minuut, toen de eindstand al was bereikt, een doelpoging van een meter of twintig van achter zijn standbeen. De bal zoefde een meter naast het doel van de bezoekers. Wesley Fofana van Saint-Étienne werd al na een half uur uit het veld gestuurd.