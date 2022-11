Shorttracksters Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting verbeteren wereldrecords in Salt Lake City

Velzeboer klokte in de series van de tweede wereldbeker van de 500 meter een tijd van 41,416. Daarmee was ze ruim sneller dan de Canadese recordhoudster Kim Boutin, die exact drie jaar geleden in Salt Lake City tot 41,936 kwam.



Ook Suzanne Schulting is al vroeg in het seizoen in vorm. De drievoudig olympisch kampioene verbeterde in de series het wereldrecord op de 1000 meter. Schulting noteerde 1.25,958. Met 1.26,514 had Schulting het wereldrecord al in handen. De 25-jarige Friezin noteerde die toptijd in februari van dit jaar in de kwartfinales op de Olympische Spelen in Beijing.