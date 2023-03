Shorttracksters beginnen foutloos aan WK in Seoul, Sjinkie Knegt naar halve finales 1500 meter

Bossche atlete Cathelijn Peeters gehuldigd in Vught na goud op EK Indoor: ‘Maar het is echt niet zo dat mijn leven nu compleet is’

In het spoor van Femke Bol is de Bossche atlete Cathelijn Peeters (26) terechtgekomen in een wereld die ze nooit voor mogelijk had gehouden. Als Europese kampioene voelt ze zich echter nog altijd het meest thuis bij haar oude cluppie in Vught.