Shorttrackfreak Jens van ’t Wout (21) in topvorm naar EK: ‘Mijn schaatsen zijn mijn vriendinnen’

ATP Adelaide Wesley Koolhof strandt in halve finale dubbelspel, Jean-Ju­lien Rojer wél naar de finale

Het is Wesley Koolhof niet gelukt opnieuw de titel te pakken op een ATP-toernooi in Adelaide, het laatste voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. De nummer 1 van de wereld in het dubbelspel verloor met zijn Britse partner Neal Skupski in de halve eindstrijd van de Kroaat Ivan Dodig en Austin Krajicek uit de Verenigde Staten. Het werd 6-2, 7-6 (4).

