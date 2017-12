Shirt Vormer populair bij veiling voor goed doel

FC Barcelona deelt nieuwe tik uit in Clásico en zet Real Madrid op 14 punten

15:06 FC Barcelona heeft Real Madrid in de 270ste editie van El Clásico met duidelijke cijfers verslagen: 0-3. Door doelpunten van Luis Suárez, Lionel Messi (penalty) en Aleix Vidal in de tweede helft werd Real Madrid vernederd op eigen veld. Het gat in de Spaanse competitie groeit door deze uitslag naar liefst 14 punten in het voordeel van FC Barcelona, de nog altijd ongeslagen koploper in La Liga.