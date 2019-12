Sherrock koningin van het dartspaleis na nieuwe zege in uitzinnig Ally Pally

Door Yorick Groeneweg



Fallon Sherrock is de koningin van het darts. Nadat ze deze week als eerste vrouw ooit een wedstrijd op het WK won, werd ze vanavond als een held in Alexandra Palace onthaald. Tegen Mensur Suljovic wordt ze toegejuicht en toegezongen, zelfs al op het deuntje van de Engelse dartslegende Phil Taylor. ‘There’s only one Fallon Sherrock’ galmt zaterdagavond door het afgeladen feestpaleis in Londen.



Als Sherrock in de eerste set van een 2-0 achterstand terugkomt tot 2-2 volgt een bierdouche in de zaal. Nog meer bier gaat in de lucht bij haar eerste 180. Als het niet gekker kan in Ally Pally overtreft het publiek dat vanavond voor de nieuwe dartsheld. Helemaal als de Engelse ook de eerste set binnensleept.



In het dagelijks leven is ze kapper, vanavond werd Suljovic geknipt en geschoren. De Oostenrijker – de nummer 11 van de wereld – was net als Ted Evetts niet opgewassen tegen de vrouw die het darts verandert. Suljovic pakt nog de tweede set, maar is geen moment op zijn gemak. Zo krijgt hij drie pijlen voor de derde set, maar onder het gejoel missen ze doel. Sherrock staat al snel weer voor.



Deze keer geeft ze het niet meer weg. Na de kerst wacht in de derde ronde nu Chris Dobey. Tot die tijd zal het in en om het darts vooral nog over de vrouw uit Milton Keynes gaan, die met roze flights, roze shirt en gelakte nagels de ene na de andere man naar huis gooit.



,,Ik ben sprakeloos”, zei Sherrock voor de tweede keer in een week. Opnieuw ging haar dank uit naar het publiek, maar ze deed het zelf. Het is maar goed dat ze pas 27 december weer moet spelen. ,,Want vannacht zal ik wel niet kunnen slapen. Dit is ongelooflijk. Of ik dit toernooi kan winnen? Waarom niet?”



De Engelse was vooral op haar dubbels fenomenaal: 11 uit 16. Ze kwam tot een gemiddelde met drie pijlen van 90.67 punten, tegenover 92.31 punten van Suljovic.