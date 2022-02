Sheraldo Becker helpt Union met wonderschone uithaal aan zege tegen Mainz van scorende Burgzorg

NOC*NSF na stoppen coronas­teun: ‘We vrezen dat het na-ijleffect nog jaren kan voortduren’

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF vindt het ‘niet onlogisch’ dat het kabinet de belangrijkste coronasteunmaatregelen per 1 april stopzet. Volgens Erik Lenselink, manager Corporate Affairs bij NOC*NSF, hebben sportbonden en clubs echter wel andere steun nodig voor de langere termijn. ,,Want we vrezen dat het na-ijleffect nog jaren kan voortduren.”

25 februari