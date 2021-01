Sheffield United weet eindelijk weer hoe het voelt om te winnen

Vorig seizoen verraste Sheffield vriend en vijand door als gepromoveerde ploeg als negende te eindigen in de Premier League. Dit seizoen is alles echter anders. Sheffield pakte slechts twee punten (gelijkspel tegen Fulham en Brighton) en won afgelopen zaterdag pas voor de eerste keer, weliswaar in de FA Cup (2-3 winst op Bristol Rovers).



Sheffield werd echter in het zadel geholpen door Ryan Fraser van Newcastle, die vlak voor rust zijn tweede gele kaart ontving. Twintig minuten voor tijd zat het Sheffield opnieuw niet tegen toen scheidsrechter Andy Madley op aanraden van de VAR een penalty gaf aan de thuisploeg. Sharp maakte geen fout tegenover Karl Darlow en tekende voor het enige doelpunt van de avond. In de laatste seconde van de wedstrijd kopte Jayden Bogle bijna nog de bal in eigen doel, maar de verdediger van Sheffield kwam net als zijn ploeggenoten met de schrik vrij.



Veel schiet Sheffield in de degradatiestrijd niet op met de driepunter, want de achterstand op nummer 17 Brighton bedraagt maar liefst negen punten. West Brom is nu wel binnen handbereik: zij staan voorlaatste met slechts drie punten meer. Newcastle blijft vijftiende.