Shaw verlengt contract bij Manchester United tot 2023

De aanvallend ingestelde linksback kwam in de zomer van 2014 voor 37,5 miljoen euro over van Southampton, maar onder meer door blessures brak hij tot voor kort niet echt door. Dit seizoen lijkt hij echter te zijn uitgegroeid tot een vaste kracht in het elftal van coach José Mourinho. Shaw keerde onlangs ook terug in de selectie van het nationale elftal, nadat hij was gepasseerd voor het WK.