Sharon rouwt om opa, Marit geniet in Tokio

Wereldkam­pi­oen halve marathon Paul Koech (49) overleden

10:54 Op 49-jarige leeftijd is in Nairobo voormalig wereldkampioen halve marathon Paul Koech overleden. De Keniaanse atletiekunie gaf vandaag geen reden op van zijn overleden afgelopen maandag, maar meldde in een verklaring dat Koechs overlijden kwam na een kort ziekbed.