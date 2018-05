'Shaqiri op weg naar Spurs', Sjachtar langer door met 'Zorro'

Premier League Darts ook naar Amsterdam

7:18 Rotterdam krijgt sinds 2016 jaarlijks de Premier League Darts op bezoek in Ahoy, maar het zal niet lang duren voordat ook Amsterdam de beste darters ter wereld mag verwelkomen. Dat vertelde Barry Hearn, voorzitter van de dartsbond PDC, gisteravond tijdens de play-offs van de Premier League in de O2 Arena in Londen.