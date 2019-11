Shapovalov naar World Tennis Tournament in Rotterdam

,,Shapovalov is een van de toptalenten van de ATP Tour. Het is mooi om te zien dat hij nu op 20-jarige leeftijd al in de top 20 staat. De afgelopen editie maakte hij hier al veel indruk en die lijn heeft hij, zeker op hardcourt, dit jaar doorgetrokken", zei een verheugde toernooidirecteur Richard Krajicek. Shapovalov verloor in Rotterdam eerder dit jaar in de kwartfinales van de Zwitser Stan Wawrinka. In oktober pakte hij in Stockholm zijn eerste ATP-titel.



Shapovalov is na de Rus Daniil Medvedev, de Fransman Gaël Monfils, Wawrinka en de Belg David Goffin de vijfde deelnemer die is aangekondigd voor het toernooi dat van 8 tot en met 16 februari wordt gespeeld in Ahoy.