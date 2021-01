Sevilla zonder Luuk de Jong voorbij Eibar

Aanvaller Luuk de Jong bleef de gehele wedstrijd op de reservebank zitten. Verdediger Karim Rekik deed wel bijna het gehele duel mee. De oud-PSV’er verving al in de 7de minuut de geblesseerde Argentijn Marcos Acuña.

Lucas Ocampos opende in de 28ste minuut de score door een strafschop te benutten. Jordán verdubbelde in de 55ste minuut de voorsprong voor Sevilla, dat na twintig wedstrijden 39 punten heeft. FC Barcelona kan Sevilla zondag bij winst in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club weer passeren.