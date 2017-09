Sevilla wint ook zonder Ben Yedder

Sjarapova overleeft matchpoint en neemt revanche op Sevastova

18:09 Maria Sjarapova heeft in Peking revanche genomen op Anastasija Sevastova. De dertigjarige Russin overleefde in de eerste ronde van het China Open in Peking een matchpoint en versloeg de Letse in drie sets: 7-6 (3) 5-7 7-6 (7).