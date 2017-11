Sevilla-trainer Berizzo lijdt aan prostaatkanker

Sevilla bracht het nieuws vandaag naar buiten, maar de spelers waren al op de hoogte, zo bekende Ever Banega gisteren na afloop van het sensationele duel met Liverpool (3-3). ,,We moesten na de rust met een andere mentaliteit het veld op, voor onze fans én voor onze coach. Hij is het beste voorbeeld voor ons allen. We zullen hem altijd steunen", zo vertelde de middenvelder, die in de rust te horen kreeg dat zijn trainer ernstig ziek was.



Na de 3-3 renden de spelers van Sevilla op hun trainer af om met hem de gelijkmaker te vieren.