Sevilla, opgepast: geen team kreeg dit seizoen zoveel penalty's als ‘Penchester United’

Het zit Manchester United dan ook niet tegen dit seizoen, als je naar de cijfers kijkt. Liefst veertien keer wees de scheidsrechter in de Premier League naar de strafschopstip in het voordeel van United, waarmee het record van Manchester City (11) ruimschoots werd verbroken. In totaal mochten The Red Devils dit seizoen al 21 keer aanleggen vanaf elf meter. Geen club in de vijf grootste competities kon dit seizoen vaker van het buitenkansje profiteren.



Met pijlsnelle aanvallers als Marcus Rashford, Anthony Martial en Mason Greenwood in de gelederen moeten tegenstanders vaak aan de noodrem trekken. ,,Anthony is onmogelijk af te stoppen, alleen met overtredingen’’, verklaarde Solskjaer waarom de Franse spits al drie penalty's op rij had meegekregen voor zijn ploeg.