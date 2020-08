Sevilla mogelijk zonder Ocampos in EL-finale tegen Inter

Stan Godrie testte positief op corona, maar bleek later negatief te zijn: ‘Twee keer moeten uitleggen’

10:12 Wielrenner Stan Godrie (27) testte vorige week positief op corona. Gevolg was dat zijn ploeg ZZPR de Poolse koers Bitwa Warszakwska moest laten lopen. Vijf dagen later was een tweede test negatief. Leg dat maar eens uit.