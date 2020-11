Sevilla met De Jong en Rekik boekt nipte overwinning op laagvlieger

Voetbal­sters zien dat verschil met Verenigde Staten nog groot is

0:16 De internationals van het Nederlands elftal voor vrouwen hoopten dat het verschil met de Verenigde Staten in anderhalf jaar wat kleiner was geworden. Ze moesten vrijdag na de nederlaag van 2-0 in een oefenwedstrijd in Breda echter concluderen dat dat niet echt het geval is. De uitslag was hetzelfde als tijdens de verloren WK-finale in de zomer van 2019 en ook het spelbeeld kwam grotendeels overeen.