Sevilla komt met basisspeler Promes niet tot scoren in Copa del Rey

Quincy Promes had een basisplaats bij Sevilla, net als Nolito en Aleix Vidal. Sevilla krijgt op 5 december voor eigen publiek Estadio Ramón Sánchez Pizjuán een herkansing tijdens de return van het duel in de vierde ronde.

Real Madrid won gisteravond in de Copa del Rey met 0-4 bij UD Melilla bij het debuut van interim-trainer Santiago Solari. FC Barcelona won door een goal in de laatste minuut met 0-1 bij Cultural y Deportiva Leonesa. Deze twee clubs spelen ook allebei in de Segunda División B, waarin in totaal tachtig Spaanse clubs spelen verdeeld over vier competities.