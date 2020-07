Setién over Griezmann: ‘Hij vroeg zelf om wissel wegens pijn in dijbeen’

Samenvatting Woede bij ‘Super Atalanta’ na makkelijk gegeven strafschop­pen: ‘Het is ketterij’

9:16 Lang leek het erop dat Atalanta de Italiaanse titelstrijd zou reanimeren en Juventus in eigen huis een klap op de neus ging geven. Met het nodige fortuin worstelde de ploeg van Matthijs de Ligt zich in het Nederlandse onderonsje echter naar een punt (2-2), dat ‘ruikt naar een overwinning’. Met name de makkelijk gegeven strafschoppen deden in Italië flink wat stof opwaaien.