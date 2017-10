Servië moet het feestje uitstellen na nederlaag in Oostenrijk

Ierland is nog steeds in de race voor deelname aan het WK voetbal volgend jaar in Rusland. De Ieren versloegen Moldavië in Dublin vrij gemakkelijk met 2-0. Daryl Murphy maakte in de eerste twintig minuten beide treffers. Als Ierland maandag weet te winnen in Wales, is de ploeg van bondscoach Martin O'Neill in elk geval verzekerd van een ticket voor de play-offs.