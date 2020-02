Serie A schrapt Juve - Inter en vier andere duels alsnog wegens coronavirus

AMATEURVOETBAL Grenswach­ters-spits Verboven: ‘Supporters reizen niet voor niets af naar METO’

11:00 In de herfst van zijn carrière is Nicky Verboven (37) nog altijd even gretig. De Belgische spits, dit seizoen goed voor negen doelpunten in zeven wedstrijden, wil de supporters van Grenswachters zondag niet teleurstellen in de derby tegen METO.