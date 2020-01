Serie A op maandag, wat mogen we verwachten?

De perstribune van San Siro zit vanmiddag vol met Zweedse journalisten, die allemaal hopen dat Zlatan Ibrahimovic zijn eerste officiële minuten gaat maken. En dat is ook de verwachting, omdat hij eind vorige week al ritme op mocht doen als basisklant in een oefenwedstrijden. Vrijdag scoorde hij al meteen bij zijn officieuze debuut in het met 9-0 gewonnen potje tegen Rhodense, uitkomend op het zesde Italiaanse niveau. Een intikkertje, maar desalniettemin een bemoedigend signaal voor de Milan-fans, die hun club weg zien kwijnen op slechts een twaalfde plaats in de competitie. De verwachting is dat er bijna 60.000 supporters op deze vrije maandag naar San Siro komen, waar Zlatan zijn eerste optreden voor Milan sinds 13 mei 2012 kan maken. De 38-jarige Zweed werd in 2011 kampioen en gedeeld clubtopscorer voor de ‘rossoneri’. Ook won hij met Milan dat jaar de Supercoppa. Een jaar later vertrok hij naar Paris Saint-Germain, waar hij vier jaar speelde. Na anderhalf jaar Manchester United en twee jaar LA Galaxy is hij nu terig in Milaan tot het einde van dit seizoen, met een optie voor nog een jaar.