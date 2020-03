Serie A is hét trainerskerkhof van Europa: al dertien coaches weggestuurd

Ook Cagliari ontsloeg vandaag zijn coach. Rolando Maran werd zodoende de dertiende coach die dit seizoen de laan uit is gestuurd in de Serie A. De Italiaanse competitie staat in vergelijking met de topcompetities en de eredivisie op eenzame hoogte.

Serie A - 13 coaches

De clubs in de Serie A maken het dit seizoen bont. Vooral Brescia heeft een flink aandeel in het totale aantal van ontslagen coaches. De nummer negentien van de competitie zette Eugenio Corini op straat, ontsloeg vervolgens zijn opvolger Fabio Grosso en stelde juist Corini weer aan als zijn vervanger. Diezelfde Corini moest na 65 dagen opnieuw het veld ruimen. Verder werd onder meer Napoli-coach Carlo Ancelotti op straat gezet.

Volledig scherm Carlo Ancelotti. © BSR Agency • Eusebio Di Francesco (Sampdoria, 107 dagen)

• Marco Giampaolo (AC Milan, 111 dagen)

• Aurelio Andreazzoli (Genoa, 113 dagen)

• Igor Tudor (Udinese, 226 dagen)

• Eugenio Corini (Brescia, 411 dagen)

• Fabio Grosso (Brescia, 27 dagen)

• Carlo Ancelotti (Napoli, 527 dagen)

• Vincenzo Montella (Fiorentina, 255 dagen)

• Thiago Motta (Genoa, 67 dagen)

• Walter Mazzarri (Fiorentina, 761 dagen)

• Eugenio Corini (Brescia, 65 dagen)

• Leonardo Semplici (SPAL, 1890 dagen)

• Rolando Maran (Cagliari, 611 dagen)

Bundesliga - 6 coaches

Ook in de Bundesliga staat het aantal trainerswissels op zes. Bij topclub Bayern München moest Niko Kovac het veld ruimen. De trainerswissel bij Mainz betekende slecht nieuws voor Jean-Paul Boëtius. De oud-Feyenoorder was steevast basisspeler bij Mainz, maar is de laatste weken bankzitter. Karim Rekik en Javairo Dilrosun kregen bij Hertha dit seizoen tweemaal een nieuwe coach voor de groep.

• Niko Kovac (Bayern München, 490 dagen)

• Achim Beierlorzer (FC Köln, 131 dagen)

• Sandro Schwarz (FSV Mainz, 862 dagen)

• Ante Covic (Hertha BSC, 149 dagen)

• Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf, 1416 dagen)

• Jürgen Klinsmann (Hertha BSC, 76 dagen)

Volledig scherm Niko Kovac. © EPA

La Liga - 6 coaches

De coach van Frenkie de Jong kreeg, ondanks dat FC Barcelona de koppositie bezette, zijn ontslag. Ernesto Valverde werd opgevolgd door Quique Setién. Onder Setién zakte Barça naar de tweede plaats. Stadsgenoot Espanyol ontsloeg twee coaches: David Gallego en Pablo Machin. Het resulteerde nog geen effect, want Espanyol bezet nog steeds de laatste plaats in La Liga.

• Marcelino (Valencia, 802 dagen)

• David Gallego (Espanyol, 98 dagen)

• Mauricio Pellegrino (Leganés, 477 dagen)

• Fran Escribá (Celta de Vigo, 245 dagen)

• Pablo Machin (Espanyol, 77 dagen)

• Ernesto Valverde (FC Barcelona, 926 dagen)

Volledig scherm Ernesto Valverde met Lionel Messi. © BSR Agency

Premier League - 6 coaches

In de Premier League werden dit seizoen zes trainers weggestuurd. Watford was in de beginfase van het seizoen zoekende en ontsloeg tweemaal in korte tijd de coach. Onder Nigel Pearson bezet Watford momenteel de veilige zeventiende plaats. Ook Mauricio Pochettino moest zijn spullen pakken. De Argentijn was al meer dan 2000 dagen in dienst bij Tottenham Hotspur, maar werd na tegenvallende resultaten vervangen door José Mourinho.

• Javi Garcia (Watford, 594 dagen)

• Quique Sánchez Flores (Watford, 85 dagen)

• Marco Silva (Everton, 553 dagen)

• Manuel Pellegrini (West Ham United, 585 dagen)

• Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur, 2002 dagen)

• Unai Emery (Arsenal, 516 dagen)

Volledig scherm Mauricio Pochettino. © EPA

Eredivisie - 5 coaches

Ook de eredivisie komt niet in de buurt van de Serie A. In Nederland moesten vijf coaches plaats maken. Jaap Stam was na 119 dagen de eerste. Stam stapte op bij Feyenoord na tegenvallende resultaten. Mark van Bommel is voorlopig de laatste die het veld ruimde. PSV ontsloeg hem op 16 december, een dag na de 2-1 nederlaag op bezoek bij Feyenoord.

• Jaap Stam (Feyenoord, 119 dagen)

• Robert Maaskant (VVV, 133 dagen)

• Leonid Sloetski (Vitesse, 516 dagen)

• Alfons Groenendijk (ADO Den Haag, 1027 dagen)

• Mark van Bommel (PSV, 537 dagen)

Volledig scherm Jaap Stam. © ANP Sport

Ligue 1 - 5 coaches

In Frankrijk moesten vijf trainers hun biezen pakken. Sylvinho, coach van Memphis Depay en Kenny Tete, werd vervangen omdat Olympique Lyon op de veertiende plaats stond. Rudi Garcia loodste de ploeg, zonder de geblesseerde Memphis, naar de vijfde plaats in Ligue 1. Ook Leonardo Jardim moest vertrekken bij AS Monaco.

• Ghislain Printant (Saint-Étienne, 83 dagen)

• Sylvinho (Olympique Lyon, 98 dagen)

• Alain Casanova (FC Toulouse, 83 dagen)

• Leonardo Jardim (AS Monaco, 335 dagen)

• Antoine Kombouaré (FC Toulouse)