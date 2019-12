Serie A gaat gezichtsherkenning invoeren in strijd tegen racisme

De Serie A wacht nog wel op toestemming van de autoriteiten vanwege de privacywetgeving. ,,Maar als we hulp krijgen van de regering moet dat lukken. Zodra de video beschikbaar is van een racistische fan moet de club ingrijpen”, aldus De Siervo.

,,We gaan in twee jaar doen wat Thatcher (voormalige Britse premier, red.) deed in 10,” zei De Siervo, verwijzend naar de strijd tegen hooliganisme in Engelse stadions in de jaren ‘80.