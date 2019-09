Sergio Ramos opent de jacht op het wereldrecord van Ahmed Hassan

167 interlands

Sergio Ramos speelt vanavond in Estadio El Molinón in Gijón zijn 167ste interland voor Spanje, waarmee hij op gelijke hoogte komt met recordinternational Iker Casillas. De verdediger uit Camas maakte zijn debuut in de nationale ploeg op 26 maart 2005 tegen China. In de eerste zes jaar was hij nog rechtsback, sinds 2011 speelt hij als centrale verdediger. Sinds zijn debuut ontbrak Ramos in 32 interlands, waarvan de helft wegens blessures.

Volledig scherm Sergio Ramos werd op het WK 2006 (zijn eerste eindtoernooi) uitgeschakeld door Frankrijk. Met Spanje won hij vervolgens het EK 2008, WK 2010 en EK 2012. © AFP

185 interlands?

Spanje speelt de komende twee maanden nog vier EK-kwalificatieduels. Volgende maand in Noorwegen (12 oktober) en Zweden (15 oktober) en daarna nog thuis tegen Malta (15 november) en Roemenië (18 november). De EK-kwalificatie zit er dan op, maar voor het EK zullen er dan nog zeker vier oefeninterlands volgen. Als Spanje op het EK tot de finale komt, zullen daar nog zeven interlands bij komen. Mocht Ramos die allemaal spelen, komt hij op 182 interlands. Ramos zal na het EK 2020 dus zeker nog even door moeten als international om het record van Ahmed Hassan te verbreken. Bader Al-Mutawa (Koeweit) en Ahmed Mubarak (Oman), allebei 34 jaar, nog actief en met 171 interlands achter hun naam, kunnen het Ramos nog wel eens lastig. Ramos stapelt zijn interlands echter in een sneller tempo op, gezien het feit dat hij twee jaar later als international begon.

Volledig scherm Sergio Ramos viert zijn goal met Jordi Alba. © EPA

21 goals

Sergio Ramos maakte donderdagavond zijn 21ste interlandgoal, waarmee hij nu tiende staat op de topscorerslijst van de Spaanse nationale ploeg. Hij is de tweede verdediger in de top-tien, waarin Fernando Hierro vijfde staat met 29 goals. Opvallend is vooral dat Ramos liefst acht keer scoorde in zijn laatste negen interlands, waarvan vier uit een penalty en vier met een kopbal.

Volledig scherm Sergio Ramos tijdens het WK 2018. © REUTERS

22 gele kaarten, 0 rode kaarten

Ramos kreeg donderdagavond tegen Roemenië zijn 22ste gele kaart voor Spanje, nadat hij na zijn rake strafschop een bril uitbeeldde voor zijn neefje. De Duitse scheidsrechter Deniz Aytekin had geen boodschap aan zijn uitleg. Ramos kreeg nog nooit een rode kaart in de nationale ploeg. Bij Real Madrid ligt zijn gemiddelde qua kaarten een stuk hoger: 202 keer geel en 25 keer rood in 609 wedstrijden.

Volledig scherm Sergio Ramos kreeg donderdagavond geel omdat hij na zijn goal tegen Roemenië een bril uitbeeldde voor zijn neefje. © EPA

De tien spelers met de meeste interlands

1. Ahmed Hassan (Egypte): 184 tussen 1995 en 2012

2. Mohamed Al-Deayea (Saudi-Arabië): 178 tussen 1993 en 2006

3. Claudio Suárez (Mexico): 177 tussen 1992 en 2006

4. Gianluigi Buffon (Italië): 176 tussen 1997 en 2018

5. Bader Al-Mutawa (Koeweit): 171 vanaf 2003, nog actief

-. Ahmed Mubarak (Oman): 171 vanaf 2003, nog actief

7. Hossam Hassan (Egypte): 170 tussen 1985 en 2006

8. Iván Hurtado (Ecuador): 168 tussen 1992 en 2014

9. Vitalijs Astafjevs (Letland): 167 tussen 1992 en 2010

-. Iker Casillas (Spanje): 167 tussen 2000 en 2016

10. Sergio Ramos (Spain): 166 vanaf 2005, nog actief

Volledig scherm De Egyptische middenvelder Ahmed Hassan speelde liefst 184 interlands. Hij won met zijn land vier keer de Afrika Cup. © AFP

