Sergio Ramos nog langer aan de kant bij Real Madrid

Worstelaar­ster Blaszka pakt brons bij EK

19:00 Jessica Blaszka heeft in de klasse tot 53 kilogram brons veroverd bij de EK worstelen in Boekarest. De 26-jarige Limburgse versloeg in de strijd om de derde plaats de Française Tatiana Debien met 6-4. Een dag eerder moest de olympiër in de halve finales met 6-1 buigen voor de Oekraïense Lilia Horisjna.