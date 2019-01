Sergio Ramos neemt Real bij de hand

Sergio Ramos was de grote man bij Real. De aanvoerder maakte kort na de rust ook de 2-1 met een prachtige strafschop à lá Panenka. Girona, de nummer 12 van La Liga, had in de achtste finale eerder deze maand indruk gemaakt door Atlético Madrid uit te schakelen (1-1 en 3-3).



Real Madrid kwam door een treffer van Anthony Lozano in de zesde minuut op achterstand. Dankzij doelpunten van Lucas Vázquez en Sergio Ramos (strafschop) leidde de thuisploeg bij rust met 2-1. Na ruim een uur zorgde Alex Granell, eveneens van elf meter, voor 2-2. Dankzij goals van opnieuw Ramos en Karim Benzema veroverde de Madrileense ploeg alsnog een goede uitgangspositie voor de return, die volgende week in Gerona wordt afgewerkt. In augustus speelden beide teams voor de competitie eveneens tegen elkaar. Real Madrid zegevierde toen in Gerona met 4-1.