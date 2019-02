Sergio Ramos: grote gebaren, op het veld én op het lichaam

Door Edwin Winkels



Een week voor de finale van de Champions League, vorig jaar tegen Liverpool, was er even schrik. Op de persdag van Real Madrid verscheen Sergio Ramos met zijn rechterhand in het verband. Geblesseerd? Nee, stelde hij de vragenstellers gerust. Een nieuwe tattoo, vers aangebracht, die nog even beschermd moest worden. De naam van zijn derde zoontje, Alejandro, geboren in maart. Compleet met datum, tijdstip van geboorte, lengte, gewicht.