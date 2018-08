Sergio Ramos evenaart record Messi: al 15 seizoenen trefzeker in La Liga

Sergio Ramos (32) maakte zijn debuut in La Liga op 1 februari 2004, namens Sevilla tegen Deportivo La Coruña. In zijn eerste seizoen (zeven duels) kwam hij nog niet tot scoren, maar in zijn eerste volledige seizoen bij Sevilla kwam de jonge Ramos direct tot drie goals in 42 wedstrijden in alle competities. Ook het seizoen 2005/2006 begon Ramos nog bij Sevilla, maar na één competitieduel werd hij voor 27 miljoen euro verkocht aan Real Madrid. Daar is Ramos nu al voor het veertiende seizoen een vaste waarde. Eerst als aanvallende rechtsback in de rug van David Beckham, later als centrumverdediger en sinds 2010 ook als aanvoerder van De Koninklijke.



Ramos maakte gisteravond zijn 75ste goal in het shirt van Real Madrid, waarvan 55 in La Liga. De verdediger speelde tot op heden 568 wedstrijden voor Real Madrid, waarvan 394 in La Liga.