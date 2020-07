Sergio Ramos beantwoordt knipoog Conor McGregor: ‘Altijd welkom bij Real’

Oekraïens voetbal in diepe rouw na dood bondsarts

11:54 Op 48-jarige leeftijd is de bondsarts van de Oekraiënse voetbalbond overleden. Anton Hudajev overleed aan de gevolgen van het coronavirus. De Oekraiënse voetbalbond is in diepe rouw, zo meldt de bond op Facebook.