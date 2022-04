Sergio Ramos (36) denkt ondanks blessures niet aan stoppen bij PSG: ‘Wil nog vier, vijf jaar door’

Voetbalpod­cast | ‘Je kunt André Onana niet meer opstellen bij Ajax’

De meest besproken man dit weekend in de eredivisie was André Onana. Niet zozeer zijn fout, maar vooral zijn gedrag na afloop. Dus is de doelman van Ajax een van de stellingen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff neemt het weekend door met Johan Inan en Sjoerd Mossou. Van blunderende keepers tot een heerlijk wedstrijd in Engeland.

11 april